Петербургский синоптик отметил внеплановый рекорд ночных температур за всю историю

За минувшие сутки в Петербурге установился новый температурный рекорд. Ночью столбик термометра продолжал держаться на отметке в +23,6 градусов, что стало самой высокой отметкой за всю историю наблюдений.

Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В своем telegram-канале главный синоптик города на Неве Александр Колесов рассказал, что эта ночь стала самой жаркой не только за год, но и в целом за весь ряд инструментальных наблюдений. Показатели превзошли даже аномальный 2010 год, когда ночью было +23,3 градуса, эта температура повторяется 3 августа 1936 года, а в 1972 году самая теплая ночь, 9 августа, отметилась +23,1 градусами.

Таким образом, ночью 2023 года установился рекорд. Однако, Колесов предупредил, что нельзя не брать в расчет предстоящую ночь, которая может стать еще жарче. Так, к региону приближается огромный теплый и солнечный сектор циклона.

В понедельник горожан освежит разве что восточный ветер. За день столбик термометра в городе подскочит до +33 или +34 градусов. Работающим в это жаркое время специалист напомнил про опасную духоту в помещении.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на территории Северной столицы 7 августа из-за жары действует повышенный уровень погодной опасности.