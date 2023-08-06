В Мурманской области за июль в 45 случаях ДТП пострадало 63 человека

За прошедший июль на трассах Мурманской области 63 человека пострадали в 45 случаях ДТП, еще три погибли, а двое отправились в больницу по вине нетрезвых водителей.

Baltphoto/Вероника Овсянникова

Стало известно, что появились детальные подробности о количестве транспортных происшествий и пострадавших в них, рассказал МК в Мурманске.

Министерство транспорта по Мурманской области предоставило данные, по которым за июль произошло 45 аварий. Как отмечается, среди них есть три погибших. Они скончались в столкновениях на трассах Р21 Кола и Умба – Варзуга.

Кроме того, два человека пострадали из-за нетрезвых гонщиков на автодороге Апатиты – п. Залесье и в самом Мурманске.

Всего в 45 случаях ДТП пострадало 63 человека, которых госпитализировали в медицинские учреждения с различными травмами.

Один мотоциклист не смог справиться со своим транспортом во время спуска в Колу и перевернулся.