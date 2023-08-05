Стало известно, что вошло в обновленный перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта в РФ

Список товаров, которые разрешены для ввоза в Россию по параллельному импорту, было решено расширить. Теперь в перечне есть новые автомобильные запчасти, аккумуляторы и несколько брендов солнцезащитных очков.

фото: pxhere

Решение о расширении списка принял Минпромторг России, сообщает Brif. Так, изменения носят точечный характер. Они связаны не только с дополнением перечня продукции, разрешенной для параллельного импорта и связанной с брендами, прекратившими поставки в страну, но и с исключением некоторых брендов, которые возобновили поставки.

Так, в список разрешенной продукции для параллельного импорта вошли батареи и аккумуляторы Panasonic, Duracell, Varta, а также запчасти для машин и техники от BOMAG, Isuzu. Кроме того, теперь разрешен провоз фотоаппаратов Canon, Fujifilm и Sony. Также россияне смогут снова приобрести солнцезащитные очки таких известных марок как Ray-Ban, HUGO и Calvin Klein.