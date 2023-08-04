Россиянам рассказали о наиболее выгодных способах сдачи квартиры в аренду

Долгосрочная сдача квартиры становится все менее выгодной. Особенно в сравнении с посуточной арендой. Однако в обоих случаях есть плюсы и минусы. Наиболее удобным вариантом для собственника может стать сдача недвижимости на 1-2 недели.

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Рынок долгосрочной аренды демонстрирует снижение. К тому же такой вариант исключает возможность быстрой продажи квартиры в случае необходимости, ведь квартиросъемщик может отказаться уехать как можно быстрее. Арендуя квартиру таким образом, собственникам стоит заключать договор не более чем на полгода и с пунктом о возможности изменения цены, передает АБН слова эксперта по недвижимости Ксении Аверс.

Посуточная аренда может принести до 100 тыс. рублей в месяц, но имеет другие недостатки. Во-первых, мебель и техника, как и ремонт в целом, изнашиваются значительно быстрее. Во-вторых, гости могут начать шуметь, чем разозлят соседей.

В связи с этим наиболее стабильным и выгодным вариантом является сдача квартиры командировочным. Срок аренды в данном случае составит примерно 1-2 недели, а риски существенно снижаются. При этом доход остается довольно высоким.