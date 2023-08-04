Художники подарят Ленобласти скульптуру в честь важного культурного мероприятия

Ленинградская область получит деревянную скульптуру в качестве подарка перед первым в истории региона съездом Союза художников. Фигуры уже в процессе создания и имеют свои названия. Губернатор области Александр Дрозденко лично посетил мероприятие.

Фото: Официальный Telegram-канал губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко

Он высоко оценил увиденные скульптуры и картины, созданные руками местных творцов, а также назвал данный съезд важным событием наряду с симпозиумом по благоустройству общественный пространств, который также проходит в Ленобласти, сообщает IVBG со ссылкой на официальный Telegram-канал губернатора.

Некоторые макеты скульптур будут расставлены в Волховском районе как раз в рамках благоустройства. Например, памятник вице-адмиралу Черокову, хоровод на набережной реки Волхов и другие.

Ленинградская область становится лучшей по благоустройству уже третий год подряд. За последние годы в регионе улучшены десятки парков, скверов, детских площадок, набережных, площадей и других пространств.