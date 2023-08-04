Кругленькая сумма за ЛГБТ-сцены: стало известно решение суда по делу онлайн-кинотеатра ОККО

Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение касательно работы онлайн-кинотеатра ОККО. За демонстрацию ЛГБТ-сцен компания получила штраф в размере 1 млн рублей.

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Три протокола были объединены в одно административное дело, чем и объясняется такие крупные штрафные санкции, передает «МК в Питере» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Теперь ООО «ОККО» должно выплатить штраф в 1 000 000 рублей по части 2 статьи 6.21.2 КоАП (пропаганда ЛГБТ среди несовершеннолетних).

В числе фильмов без необходимой маркировки значатся «Черный лебедь», «Маленькая Италия», «Отличница легкого поведения», «Идеальные незнакомцы» и ряд других.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о другом онлайн-кинотеатре, который также транслировала кино со сценами ЛГБТ в фильмах «Бриджит Джонс: Грани разумного», «Как живой», «Проклятие Чаки» и «Английский цирюльник».