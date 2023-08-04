Telegram занял первое место в списке наиболее популярных мессенджеров в Петербурге

Для передачи данных и отправки фотографий, видео, сообщений и документов жители Петербурга и Ленобласти все чаще используют Telegram. Второе место по популярности занимает Viber, а третье – WhatsApp. Однако более активная прокачка становится возможность только благодаря модернизации мобильной сети.

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Более 200 тыс. гигабайт было прокачено петербуржцами и жителями области через мессенджеры по итогам июля. Такое количество данных равен 25 тыс. двусторонних DVD-дисков. Объем текстовых переписок в июле вырос на 10% в сравнении с данными за тот же период прошлого года, свидетельствуют данные аналитиков МегаФона.

Для того, чтобы клиенты могли потреблять больше трафика, сети модернизируются. Только за полгода в двух регионах была улучшена работа более 1,5 тыс. базовых станций. Благодаря этому пропускная способность и скорость интернета выросли, отмечают специалисты.

МегаФон предоставляет самый быстрый интернет в России. Медианная скорость провайдера составляет 29,34 Мбит/с, а скорость загрузки данных – 9,71 Мбит/с.