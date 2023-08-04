За 10 лет в Петербурге зафиксирован внушительный рост числа операций по трансплантации сердца

С начала 2023 года в Петербурге реализовано 17 операций по трансплантации сердца. Всего за последние десять лет в городе зафиксирован рост количества операций по пересадке органов в семь раз.

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Тема донорства для таких операция является одной из наиболее актуальных в Петербурге, так как в некоторых случаях данный способ лечения порой является единственным, передает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу комитета по здравоохранению.

Чтобы помочь как можно большему количеству людей, в Петербурге реализуют мероприятия для выявления потенциальных доноров, а также налаживают систему получения необходимых лекарств пациентами, которые прошли операцию по пересадке органов.

Такие операции делают девять медучреждений, из которых пять имеют статус городских, в четыре являются федеральным. Однако трансплантация сердца реализуется только в Национальном медицинском исследовательском центре имени В.А. Алмазова. В 2022 году там прошла 200-я трансплантация этого важнейшего органа.