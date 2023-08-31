ГА3-14 «Чайка» пополнила коллекцию экспонатов петербургского «Пассажиравтотрасна»

Петербургский «Пассажиравтотранс» пополнил свою коллекцию ретро автомобилей советского производства. Теперь компания стала обладателем представительского автомобиля ГА3-14 «Чайка».

Фото: СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

ГУП «Пассажиравтотранс» продолжает сохранять историю отечественного автопрома. В рамках данной цели, организация смогла заполучить в свои руки автомобиль ГАЗ-14 «Чайка», который стал последнем представителем линейки премиальных авто марки ГАЗ.

Пресс-служба «Пассажиравтотранса» сообщила, что гендиректору компании Андрею Лызину передал ключи от автомобиля начальник управления розничных продаж ВТБ в Петербурге и Ленобласти Александр Вялков. Отмечается, что данный автомобиль хотят заполучить коллекционеры не только в России, но и за границей.

«Чайка» станет экспонатом в экспозиционно-образовательном центре. Компания планирует его организовать на базе Автобусного парка №1.