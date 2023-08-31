В Петербурге не распродано более 50% квартир в новостройках

Культурная столица вошла в список городов с самой большой долей непроданных квартир в новостройках. Основной причиной стала нестабильность на рынке недвижимости в прошлом году.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Санкт-Петербург вошел в список крупных городов России с большой долей нераспроданных квартир в новостройках. Сейчас этот показатель достиг 60 процентов фонда, сообщает Московский комсомолец в Питере.

Однако специалист по недвижимости Сергей Терентьев отмечает, что подобные показатели являются нормой для рынка строящегося жилья. Например, в 2021 году объем проданного жилья составлял 53 процента.

По его словам, сейчас показатель нераспроданного жилья составляет только 55 процентов от общего фонда новой жилплощади. Согласно оценкам некоторых экспертов, в этом году в Петербурге было сдано 562 тыс. м2, что является 19 процентов от общего предложения на рынке. Главной причиной стала нестабильность на рынке в 2022 году.