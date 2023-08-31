В Ленинградской области пройдет модернизация молочных заводов

Ленинградская область проведет процесс модернизации своих молочных производств. На реализацию данных проектов нашлось более 600 миллионов рублей.

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В Ленинградской области произойдет обновление молочных заводов, для повышения их производительности. Аналогичные контракты были подписаны на 32-й международной агропромышленной выставке «Агрорусь», сообщает Агентство Бизнес Новостей.

Председатель регионального комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко считает, что таким образом будет увеличено производство молока на 5.5 тысяч тонн в год. Для этого удалось найти инвестиций на сумму в 678 миллионов рублей.

Власти региона готовят базу для увеличения производства молока. Уточняется что сейчас Ленинградская область является лидером в России по объемам удоя на одну голову рогатого скота.