В Петербурге начали работать новые станции по мониторингу чистоты воздуха

В Северной столице начали свою работу станции, которые будут следить за загрязнением воздуха. Данные приборы будут работать круглосуточно и превосходят ранние версии.

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Данные станции работают в автономном режиме без участия операторов. Они также способны уловить до двух десятков веществ, которые находятся в воздухе, пишет неватудэй.

Всего было введено в работу четыре станции мониторинга атмосферного воздуха. Сейчас в городе насчитывается 25 подобных аппаратов. Старые версии были способны считывать только шесть веществ. Новые до 23.

Все полученные данные собирают в лаборатории экологического мониторинга. Там специалисты анализируют полученные параметры и фиксируют изменения.

В Петербурге всего заменят восемь станций, одна из которых будет стеклянной. Это будет сделано, чтобы жители смогли увидеть показатель чистоты городского воздуха.