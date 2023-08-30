Психологи дали родителям рекомендации по помощи первоклассникам в адаптации к школе

Школа является важным новым этапом в жизни каждого человека, которая связана не только с учебой, но и социализацией. Но не все первоклассники могут адаптироваться к ней в короткий срок.

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Психологи подготовили несколько советов для родителей первоклассников, которые могут помочь быстрее адаптироваться к школе. Психолог и педагог Марина Ракитская указала, что родители часто губят интерес детей к учебе усиленной подготовкой к школе, наделением повышенной значимости оценкам и перегруженностью кружками и секциями, пишет brif.

Также не стоит при проблемах в учебе говорить, что дальше будет еще тяжелее, тем самым обесценивая их трудности. Вместо этого стоит рассказать, как вы к этому пришли. Также не стоит собирать портфель за ребенка, вместо этого стоит спросить нужна ли помощь.

Бизнес-психолог Алена Савинова в свою очередь рекомендует родителям сместить акцент с серьезности момента первого класса на развлечения. Таким образом моно показать ребенку, что школа — это не только серьезно, но и там может быть интересно.