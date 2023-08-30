Власти Калининграда намерены приостановить строительство нового корпуса БФУ имени Канта

Губернатор Калининградской области решил приостановить строительство нового корпуса БФУ имени Канта. Причиной стало обнаружение сброса стоков в Гагаринский ручей, что противоречит изначальному проектному плану.

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Глава администрации Калининграда Елена Дятлова планирует написать официальное письмо о приостановке строительства нового корпуса БФУ имени Канта. Возобновить проект планируется только после решения обнаруженной проблемы, пишет Московский комсомолец в калининграде.

Как стало недавно известно, в Гагаринский ручей был произведен сброс стоков. Власти региона отметили, что в одобренном проекте было предусмотрено наличие очистных сооружений.

Губернатор Калининградской области пообещал оказать влияние на руководство БФУ для решения данной проблемы. В частности, планируется подключить к этому министерство строительства и ЖКХ.