Треть российских школьников заработала на каникулах от 5 до 100 тысяч рублей

Треть учащихся российских школ смогли заработать за прошедшее лето от 5 до 100 тысяч рублей. Больше всего платили на стройке, в общепите и фрилансе.

Фото: Baltphoto/ Вероника Овсянникова

Стало известно, что около 29 процентов учащихся российских школ подрабатывали во время летних каникул. Больше половины из них нашли работу через родственников или знакомых, 10 процентов через школьные объявления, кружки или секции. Еще 9 процентов нашли подработку в соцсетях, 7 процентов прибегли к сервисам по поиску работы и только 5 процентов сразу пошли на интересующие их предприятия.

Согласно опросу, 40 процентов респондентов сообщили, что заработали от 5 до 15 тысяч рублей. Примерно треть смогла заработать меньше пяти тысяч 18 процентам удалось заработать от 30 до 50 тысяч, при это шесть процентов смогли заработать порядка 75 тысяч. Зарплату в 100 тысяч получили только 3 процента опрошенных, сообщает телеканал 360.

Большая часть учащихся работала промоутерами, около 8 процентов подрабатывали на стройке, вожатыми и их помощниками стали 7,5 процента. Те, кто сообщил, что заработали 100 тысяч рублей, выбрали своей направленностью стройку, общепит и фриланс.