В Петербурге увеличился объем инвестиций в основной капитал города на 11,8%

Объем инвестиций в основной капитал Северной столицы увеличился на 11,8 процента за первое полугодие 2023 года. На данный момент он составил более 383 миллиардов рублей.

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге наблюдается рост инвестиций в основной капитал города в 2023 году на 11,8 процента. Наибольший вклад внесла промышленность, пишет Московский комсомолец в Питере.

Рост промышленного сектора составил 23,4 процента в сравнении с прошлым годом. Однако сфера информации и связи показала более скромные результаты и увеличилась только на один процентный пункт.

Также рост продемонстрировал и потребительский спрос, который увеличился на 0,4 процента. Оборот в общепите вырос на 11,2 процента, составив 95 миллиардов рублей.

Эксперты прогнозируют, что инвестиции в экономику в текущем году увеличатся. По их оценкам, они могут составить около 1,09 триллиона рублей.