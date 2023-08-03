Глава Ленобласти поможет в восстановлении лесопарка в память о ветеране ВОВ Петре Антипове

В Волхове планируется восстановить лесопарк имени Петра Антипова, который во время Великой Отечественной войны защищал Ленинград, а также был участником Сталинградской и Курской битв. Поддержку в реализации данного проекта окажет лично губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Фото: Baltphoto/ Дарья Иванова

Инициатива по восстановлении лесопарка принадлежит депутату Госдумы от Ленобласти Ольге Занко, которая вместе с семьей Антипова и администрацией Волховского района уже составила план будущей зеленой территории. Окончательное решение о реализации лесопарка было принято в четверг, 3 августа, в ходе встречи с Дрозденко, передает Онлайн47.

Очистка территории в 30 га будет завершена уже в текущем году. Заниматься ей будет как волонтеры, так и сотрудники Фонда рационального природопользования. Главная задача создания лесопарка – отражение судьбы ветерана.