Производство отечественных автомобилей от АвтоВАЗа выросло на 70%

Российский производитель АвтоВАЗ увеличил выпуск автомобилей по итогам первого полугодия 2023 года на 70% в сравнении с показателями 2022-го.

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Глава АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал, что за вышеупомянутый период компании удалось произвести 135 тыс. авто. Об этом он сообщил в рамках встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает АБН.

В планах у отечественного автопроизводителя удвоить реализацию транспортных средств. Таким образом, к концу 2023 года АвтоВАЗ может произвести более 400 тыс. автомобилей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о намерении АвтоВАЗа инвестировать в производство несколько десятков миллиардов рублей. На эти средства компания будет реализовывать модели Iskra, Lada Aura, а также кроссовер на базе Vesta. Еще одним проектом является — новый двигатель для модели «Niva».