Средняя скорость интернета в Тихвине увеличилась в два раза

В Тихвине модернизирована телекоммуникационная инфраструктура, благодаря чему местным жителям и гостям города стал доступен более быстрый интернет. Проект реализован компанией МегаФон, которая улучшила более 80% отрасли в данном населенном пункте.

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В среднем жители города используют 25 Гигабайт трафика в месяц, что на 10% больше, чем, к примеру, в Волхове. Тихвин выполняет роль важного транспортного узла, соединяющего Петербург с другими регионами, поэтому к данному объему плюсуется серьезный расход трафика пассажиров электричек и поездов, отмечает директор МегаФона в Петербурге и Ленобласти Максим Токаренко.

Данный фактор, по его словам, важно учитывать, чтобы абоненты могли пользоваться качественной связью даже в дороге. В связи с этим, помимо обновления имеющихся объектов связи, МегаФон построил новые базовые станции в городе. Пропускная способность сети по всему Тихвину увеличилась в два раза. Модернизация охватила, в том числе, автодорогу А114 «Вологда — Новая Ладога», а также железнодорожную станцию «Тихвин».

Благодаря таким нововведениям жители города и туристы смогут скачивать большие объемы данных за наиболее короткое время. Например, без проблем смотреть видео в максимальном качестве, а также использовать технологию VoLTE для звонков.