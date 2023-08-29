Специалисты МегаФона выяснили, где чаще всего петербуржцы отдыхали летом 2023 года

Российские путешественники стали чаще посещать зарубежные страны во время летнего отпуска. В 2023 году выросла популярность стран Ближнего и Среднего Востока.

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Летом 2023 года российские туристы массово посещали страны Африки. Так, в топ +-5 стран для летнего отпуска вернулся Египет, также в 3,5 раза стали чаще путешествовать в Тунис, сообщает пресс-служба МегаФона.

Отметим, что с 1 июня по 25 августа поток российских туристов в зарубежные страны вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером среди зарубежных направления остается Турция. Так, количество путешественников за год выросло на 27%.

Однако на восточном направлении большой популярностью пользуются Объединенные Арабские Эмираты — за год количество туристов выросло на 37%. Также россиян заинтересовали Иран и Саудовская Аравия.

В МегаФоне отметили, что количество россиян в Европе летом выросло на 15%. Повышенным спросом пользуются Италия, Испания и Франция. Они входят в топ-10 локаций у российских туристов.

Популярность азиатского направления выросла на 39,4% — вырос интерес к Таиланду, Малайзии, Шри-Ланке и другим. У россиян также вырос интерес к странам Латинской Америки. Например, поток отдыхающих в Кубу вырос в 16 раз.

Специалисты МегаФона отметили, что у россиян упал спрос на летний отдых на островах. Так, интерес к Мальдивам в 2023 году упал на 8%.

Сотрудники компании установили, что у петербуржцев наибольшей популярностью пользуется Турция — турпоток вырос на 31%. Также в пятерку стран-фаворитов у петербуржцев вошли Беларусь, Финляндия, Эстония и Абхазия.