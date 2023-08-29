В Петербурге в 2024 году появится столько же школ, сколько и текущем

В Петербурге в новом учебном году двери для учеников откроют сразу две уникальные школы. Кроме того, дефицит еще не закрыт, однако планируется исправить ситуацию уже в 2024 году.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Вице-губернатор Ирина Потехина рассказал, что в некоторых районах заполняемость классов приближается к норме. Однако дефицит сохраняется — остались микрорайоны и кварталы, где вопрос пока не решен, сообщает телеканал Санкт-Петербург.

Однако власти планируют снять дефицит уже в 2024 году. Так, в следующем году планируется ввести в эксплуатацию почти столько же школ, как в и 2023 году.

Напомним, что психолог посоветовала школникам заранее перестраивать режим, чтобы более плодотворно подойти к учебному процессу. По словам Наумовой, налаженный режим поможет ребенку ходить в школу с хорошим настроением. Также она порекомендовала родителям напоминать детям фокусироваться на положительных моментах учебы.