В Петербурге врачам удалось создать современные ортезы для лечения детей с вывихом бедра

В Санкт-Петербурге врачам удалось улучшить способ лечения детей с вывихом и подвывихом бедра. Так, специалистам удалось создать многофункциональный ортез, который упрощает работу с маленькими пациентами с такой травмой.

Фото: unsplash

Специалисты НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Турнера Минздрава России в Петербурге разработали новый способ по усовершенствованию принципа лечения младенцев с вывихами таза, сообщает Neva.Today.

Отметим, что ортез изготавливается индивидуально под каждого юного пациента, учитывая все особенности ребенка. Так, экспертам удалось упростить его в использовании и регулировке.

Новое приспособление позволит упросить лечение маленьких пациентов. Дисплазия тазобедренных суставов является одной из самых распространенных патологий опорно-двигательного аппарата у детей. Так, отсутствие лечения может стать причиной прогрессирования болезни.