В Петербурге в конце сентября запустят прямые рейсы в Дубай

В Санкт-Петербурге в конце сентября могут появиться ежедневные прямые рейсы в Дубай. Перевозками займется авиакомпания «Россия». Так, желающие смогут добраться из города на Неве в Международный аэропорт Аль-Мактум.

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В понедельник, 28 августа, авиакомпания «Россия» объявила о намерениях с 30 сентября заняться организацией прямых рейсов из культурной столицы в Дубай, сообщает пресс-служба компании.

Отметим, что полетная программа приурочена к началу бархатного сезона в Объединенных Арабских Эмиратах.

Вылеты по понедельникам будут осуществляться в 11:00, прибытие в Дубай в 18:10. В остальные дни самолет компании будет стартовать из Пулково в 09:20, прибытие — 16:30.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что количество рейсов между Северной столицей и Стамбулом увеличится. Частота полетов изменится с 11 июля.