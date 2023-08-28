Бизнесмена Евгения Пригожина могут похоронить в Краснодарском крае

Погибший в авиакатастрофе Евгений Пригожин может быть похоронен на кладбище «вагнеровцев» в Горячем Ключе. Такой информацией поделился ведущий телепередачи «Время Покажет» на Первом канале Руслан Осташко со ссылкой на свои источники.

Фото: скриншот видео пресс-службы Конкорда

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что нет точной информации о месте захоронения погибшего бизнесмена. Однако ее обнародуют после принятия решения. Все будет зависеть от родственников Евгения Пригожина, сообщает МК в Питере.

Однако ведущий телепередачи «Время Покажет» на Первом канале Руслан Осташко заявил, что бизнесмена могут похоронить рядом краснодарской часовней «вагнеровцев». Ранее были и другие версии возможного места захоронения Пригожина.

Напомним, что в СК России в воскресенье, 27 августа, генетическая экспертиза подтвердила гибель Евгения Пригожина в авиакатастрофе.