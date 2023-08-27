Юный самокатчик оказался под колесами заядлого нарушителя ПДД на Mercedes-Benz

Ученик четвертого класса попал под колесами иномарки во время пересечения проезжей часть в Красносельском районе на самокате. Ребенок был госпитализирован в медучреждение с травмами головы и переломом.

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Трагичный инцидент произошел 26 августа на Ленинском проспекте. Несовершеннолетний попал под колеса Mercedes-Benz на проезжей части, которую пересекал на самокате без сопровождения взрослых, сообщает Патрульный Петербурга.

В результате школьник получил перелом ноги, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Четвероклассника госпитализировали в больницу. Медики оценили его состояние как средней тяжести.

Отмечается, что ранее водитель иномарки уже привлекался к административной ответственности. В текущем году за ним числится как минимум 14 подтвержденных случаев нарушения правил дорожного движения.