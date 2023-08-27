Минпромторг планирует решить вопрос с госфинансированием ОСК до конца года

Минпромторг планирует решить вопрос о государственном финансировании «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) до конца 2023 года или в начале 2024 года. На данный момент проводится аудит компании.

Фото: pxhere

Руководству подразделений ОСК был представлен новый генеральный директор, который напомнил о принятой три года назад программе финансирования компании. Он отметил, что финансовая поддержка по ряду параметров не выполняется, пишет Московский комсомолец в Петербурге.

В Связи с этим, новый глава компании проведет ознакомление с внутренними структурными процессами корпорации. Также он намерен провести полный аудит предприятия.

На данный момент принято решение зафиксировать ключевые показатели эффективности корпорации через полгода. На базе этого будет решаться вопрос о последующем финансировании компании.