Первобытные методы: Подозреваемый избил камнем собутыльников в Петербурге

В Калининском районе, во время распития спиртных напитков, произошла потасовка. Во время отдыха, один из присутствующих поссорился с собутыльниками и избил их при помощи камня.

Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В полицию поступило сообщение, о том, что в больницу попал 49-летний мужчина в тяжелом состоянии и множеством переломов. Позднее поступило аналогичное сообщение, однако уже о другом пострадавшем, пишет petrograd.ру.

Позднее на место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов и нашли камень, с характерными следами. В ходе следственных мероприятий был задержан 32-летний житель Петербурга, которого подозревают в свершении преступления.

Стало известно, что оба пострадавших стали жертвами одного и того же человека. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.