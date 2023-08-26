Жители Калининграда умудрились 4 тысячи раз нарушить ПДД за 25 августа

Калининградцы смогли более 4 тысяч раз нарушить правила дорожного движения за прошедшие сутки. Чаще всего автолюбители выезжали на встречную полосу, за что некоторые получили заслуженные штрафы.

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Всего, за прошедшие сутки, было зарегистрировано три ДТП в регионе. Помимо этого, Калининградцы умудрились совершить более 4 тысяч нарушений ПДД, сообщает мк Калининград.

За выезд водителей на встречную полосу был выписан 21 штраф, однако общее количество инцидентов не известно. Пешеходы оказались более аккуратными и нарушили ПДД только десять раз, сообщила пресс-служба регионального ГИБДД.

За вождением в нетрезвом виде или отказе от прохождения медицинского освидетельствования были пойманы семь автолюбителей. Всего в автомобильных авариях в Калининграде и области за прошедшие сутки пострадали четыре человека.