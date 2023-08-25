Психолог рассказала, почему стоит отменить оценки по творческим предметам в школе

В России рассматривают возможность отменить оценки по творческим предметам: технологии, музыке, ИЗО и физкультуре. Психолог Таранова рассказала, в чем заключаются плюсы такого решения.

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Зампред Госдумы Борис Чернышов направил министру просвещения Сергею Кравцову письмо с предложением отменить оценки по творческим предметам. Он заявил, что такое решение позволит снизить учебную нагрузку на школьников и раскрыть их творческие способности, сообщает Бриф.

Зампред Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ Елена Тополева-Солдунова заявила, что «весьма разумное предложение», поэтому она готова его поддержать.

По ее словам, у детей разные способности, поэтому специалисты не могут всегда адекватно оценивать их способности в творческих направлениях.

Психолог Ирина Таранова считает, что в отношении творческой деятельности ребенка система «зачет/незачет» была бы более подходящей из-за отсутствия четких критериев оценивания.