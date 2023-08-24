В Ленобласти проверили на прочность конструкцию моста через Свирь

В Ленинградской области началось тестирование на прочность моста через Свирь в Подпорожье. В испытаниях принимают участия грузовики общей массой 300 тонн.

Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В четверг, 24 августа, в Подпорожье начались испытания моста через Свирь. Строительство нового моста находится на заключительном этапе. Так, для проверки прочности специалисты запустили 12 грузовых автомобилей общей массой 300 тонн, сообщает Онлайн47.

В региональном дорожном комитете рассказала, что во время проезда грузовых автомобилей специалисты измеряют колебания пролетов и другие параметры. По данным ведомствам, это финальная проверка перед завершением строительства и вводом моста в эксплуатацию.

Отмечается, что испытания проводятся в два этапа: статический и динамический. Таким образом специалисты смогут установить, что мост соответствует всем современным требованиям безопасности.