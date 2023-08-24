Встреча Путина и Эрдогана может произойти 4 сентября в Сочи

Президенты Российской Федерации и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться в Сочи 4 сентября. Турецкий президент не исключал визита в Россию.

Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

В начале сентября в Сочи может состояться встреча государственных лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает телеканал 360 со ссылкой на дипломатический источник в Турции.

Отмечается, что встреча между двумя лидерами находится в разработке. Не исключено, что она пройдет 4 сентября в Сочи.

Напомним, что Эрдоган также рассчитывал на встречу с президентом РФ в сентябре текущего года. Администрация президента Турции не исключала его визит в Россию. Встреча между ними может стать решающей в продлении соглашения по зерновой сделке.

Напомним, что президент России Владимир Путин заявил, что настал момент реализации высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом.