Самозанятые петербуржцы рассказали, как часто их штрафуют заказчики

В Петербурге больше 40% самозанятых жителей получали штрафы со стороны заказчиков. Зачастую это происходит под предлогом некачественно выполненной работы.

Фото: Pxhere

В Северной столице 40,5% самозанятых респондентов рассказали, что их штрафуют заказчики. Большинство штрафов объясняют некачественно выполненной работой, сообщает МК в Питере.

Так, о штрафах за некачественную работу рассказали 43,8 опрошенных. Второй по популярностью причиной является пропуск рабочих дней без уважительной причины — 22,5%. Тройку замыкают опоздания на работу — 15,7%.

Зачастую все штрафы прописываются в договоре с заказчиков. Отметим, что в среднем по России лишь 23,3% сталкивались со штрафами.

Напомним, что в июне средний размер заработной платы составил 101 155 рублей. Больше всего зарабатывают сотрудники сферы добыча полезных ископаемых.