В России отбором людей на госслужбу займется нейросеть

В Российской Федерации кадровой работой при отборе сотрудников на госслужбу займется нейросеть. Так, уже осенью 2023 года специалисты начнут тестировать искусственный интеллект.

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Правительство РФ планирует провести тестирование искусственного интеллекта при приеме сотрудников на госслужбу. Эксперимент продлится с сентября текущего года по ноябрь 2024 года, сообщает Патрульный Петербурга.

Основная цель проекта заключается в проверке методов кадровой работы с использованием информационно-коммуникационных технологий. Эксперимент проведут на платформе «Государственные кадры».

Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Антон Немкин заявил, что контролировать процесс все равно будет человек. Нейросеть займется рутинными задачами, например, обработкой большого количества данных.