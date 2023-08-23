Названо самое выгодное вторичное жилье в Калининграде

Наиболее выгодной «вторичкой» в Калининграде стало жилье, расположенное под чердаком. Однако и желающим жить на первом этаже удастся сэкономить.

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Согласно проведенному в регионе исследованию, были выстроены критерии приобретения наиболее выгодного вторичного жилья в Калининграде и области. Так, приобрести квартиру на первом этаже оказалось выгоднее, пишет МК Калининград.

В среднем, стоимость вторичного жилья на первом этаже составила 5 миллионов рублей. На средних этажах стоимость поднимается до 5,5 миллиона рублей.

Однако приобрести квартиру под чердаком оказалось выгоднее всего. Она может обойтись покупателю в 4,9 миллиона рублей.

Однако авторы исследования не уточнили о каком количестве комнат идет речь и непосредственно о площади жилых помещений. Однако за последние полгода цена одного квадратного метра на вторичном рынке региона упала на 3,1 процента до 111,9 тысячи рублей.