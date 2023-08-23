В Петербурге компьютерные пространства вытесняют конкурентов

Компьютерные пространства набирают популярность в Северной столице и начинают вытеснять своих конкурентов из торговых центров. Наиболее пострадали кинотеатры, боулинг-клубы и бильярдные.

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Раньше они занимали 61 процент развлекательных площадей в торговых центрах Санкт-Петербурга. Однако за десять лет их доля сократилась до 43 процентов, сообщает Агентство Бизнес Новостей.

Согласно данным консалтинговой Компани Nikoliers, наиболее активно развивается в торговых центрах семейные парки со спортивным уклоном. Вместе с ними серьезно наращивают популярность компьютерные пространства, залы виртуальной реальности киберспортивные клубы.

Данные развлечения уже обосновались в 33 торговых центрах Культурной столицы. Также наблюдается значительный рост интереса к лазертагу, представленному в семи моллах города.