Эксперт объяснила, каким образом скрытая реклама влияет на зрителей

Скрытая в фильмах и сериалах реклама побуждает около 12 процентов россиян совершать спонтанные покупки. Данный метод очень эффективен и в первую очередь нацелен на человеческие инстинкты.

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Скрытая реклама в кино и сериалах воздействует на инстинкт «Подражания лидеру», который заложен в человека природой. Именно поэтому некоторые после просмотра тех или иных творений хотят быть более похожими на своих киногероев, сообщил Brif.

Однако с подобными маркетинговыми уловками вполне возможно бороться. В первую очередь перед очередной эмоциональной покупкой стоит задать вопрос о необходимости данной траты.

Если данный предмет относится к прихоти, то стоит приобрести его в более подходящее время. Глава Центра психологической помощи на Фонтанке Полина Токарева считает, что данный метод может в особенности помочь женщинам, которые имеют склонность к спонтанным покупкам.