Стали известны повседневные продукты, способствующие сохранению молодости

Обратить процесс старения невозможно, но некоторые продукты питания могут помочь сохранить молодость на более длительный срок. В особенности для этого подходит пища, богатая витаминами А и С.

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К продуктам с высоким содержанием витамина А относятся — морковь, батат, масло печени трески, лосось и печень. Витамин С поможет сохранить упругость кожи, поэтому не стоит избегать употребления в пищу цитрусовых, сообщил ПетербургЭксперт.

Также стоит обратить внимание и на продукты богатые коллагеном, так как они поспособствуют увлажнению кожи и выведут токсины из организма. В свою очередь Омега-3 поддержит тонус кожи, здоровье мозга и сосуды.

И напоследок рекомендуется употреблять продукты с коэнзима Q10, который содержится в сельди, кунжуте и говядине. Он способствует поддержанию энергии и помогает клеткам быстрее восстанавливаться.