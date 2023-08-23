Смольный оценил петербуржцев в 98 бургеров в месяц

Власти Петербурга установили прожиточный минимум на 2024 год, который теперь составит 16 322 рубля. За эти деньги можно будет купить 98 булочек с двумя котлетами, более известными как «Биг Мак».

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Согласно подсчетам, на прожиточный минимум можно будет спокойно питаться бургерами на протяжении месяца три раза в день. Однако это не самая здоровая пища для употребления ее постоянно.

В случае, если житель Петербурга захочет сварить борщ, то ему придется отдать в среднем на продукты около 1140 рублей. На установленный прожиточный минимум можно будет приготовить 434 порции, что позволит спокойно прожить месяц на борще, сообщает Neva.Today.

Но помимо бургеров и супа можно приготовить салат. В качестве примера выступит оливье, так как прожиточный минимум вступает в силу с 1 января.

Согласно расчетам, одна порция данного салата обойдется в 89 рублей. Фактически, можно будет есть оливье на протяжении всего месяца практически по 6 раз в день.