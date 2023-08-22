Россияне смогут разом подписаться на несколько онлайн-кинотеатров

Россияне получат возможность подключатся сразу к нескольким видеосервисам с возможностью переключения между ними. К подобной функции готовы подключится ключевые видеосервисы Start, Primer, Иви и Окко.

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Объединить данные площадки решила компания Мегафон. Она провела исследование, согласно которому, большинство пользователей все реже выбирают для себя только одну площадку для просмотра фильмов.

Коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев считает, что включение четырех площадок в одну подписку обеспечит свободу выбора для пользователей. Более того, это позволит россиянам сэкономить деньги на подписках.

Представитель одной из онлайн площадок также поддержал данную инициативу, отметив ее важность для развития рынка. Более того, таким образом зрители смогут получить доступ к контенту, который ранее было невозможно посмотреть из-за эксклюзивности.