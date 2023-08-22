Эксперты объяснили интерес молодежи к профессии педагога

Специальность педагога оказалась в числе самых востребованных для поступления в российские вузы в 2023 году. Министр просвещения Сергей Кольцов сообщил, что более 350 тысяч абитуриентов подали свои заявки на соответствующие направления.

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Член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий считает, что подобная тенденция была всегда. Однако лишь немногие выпускники продолжают работать педагогами на протяжении длительного времени, сообщил Brif.

В свою очередь президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков подчеркнул, что в современной России имеется переизбыток юристов, менеджеров и экономистов, которым крайне тяжело найти работу. В связи с этим молодежь начала больше интересоваться профессией учителя.

Эксперт также подчеркнул, что заработная плата учителей начала расти в последние годы, что могло подогреть интерес абитуриентов. Согласно последним поправкам к закону «Об образовании», она должна быть не ниже средней оплаты труда по региону среди специалистов в сфере промышленности.