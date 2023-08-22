Эксперты объяснили интерес молодежи к профессии педагога
Специальность педагога оказалась в числе самых востребованных для поступления в российские вузы в 2023 году. Министр просвещения Сергей Кольцов сообщил, что более 350 тысяч абитуриентов подали свои заявки на соответствующие направления.
Член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий считает, что подобная тенденция была всегда. Однако лишь немногие выпускники продолжают работать педагогами на протяжении длительного времени, сообщил Brif.
В свою очередь президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков подчеркнул, что в современной России имеется переизбыток юристов, менеджеров и экономистов, которым крайне тяжело найти работу. В связи с этим молодежь начала больше интересоваться профессией учителя.
Эксперт также подчеркнул, что заработная плата учителей начала расти в последние годы, что могло подогреть интерес абитуриентов. Согласно последним поправкам к закону «Об образовании», она должна быть не ниже средней оплаты труда по региону среди специалистов в сфере промышленности.