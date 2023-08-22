Продажа вейпов с ароматизаторами будет запрещена с марта 2024 года

В России будет запрещена продажа вейпов с ароматизаторами с 1 марта 2024 года. Осенью Кабмин сможет определить перечень запрещенных добавок.

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Госдума ранее уже приняла законопроект, который ограничивает продажу вейпов на ярмарках и выставках с использованием автоматов или дистанционной торговли. Кроме того, данные устройство запрещено демонстрировать в торговых точках, сообщил телеканал 360.

Данный документ наделил правительство правом подготовить перечень веществ, повышающих привлекательность никотиносодержащих жидкостей для вейпов. Минздрав уже подготовил перечень компонентов, которые нельзя будет добавлять.

Речь идет о вкусовых примесях и их производных. В частности, ведомство внесло в список добавки содержащие — кофеин, витамины Е, С, аминокислоты, таурин, лекарственные средства, гуарану, биологически активные добавки.