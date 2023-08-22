В Петербурге детский праздник выдали за акцию протеста против автобусной площадки

В Культурной столице продолжаются информационные вбросы вокруг строительства автобусной отстойно-разворотной площадки на Заречной улице. В частности, пытались выдать детский праздник за протест против данного проекта.

Фото: кадр видео

Новым витком в истории стало недавно опубликованное видео, на котором жители Парнаса якобы вышли на протест против строительства автобусного кольца. Авторы утверждали, что люди не согласны с тем, что на месте сквера хотят «залить асфальт и сделать стоянку для общественного транспорта».

Как оказалось, за акцию протеста активисты пытались выдать детский праздник с героем русских народных сказок Бабой Ягой. Однако закадровый голос утверждал, что там проходит «экопросветительская прогулка для детей».

В свою очередь зрители могут отметить, что «экопросветительская прогулка» сопровождается вытаптыванием растительности в сквере, которую активисты хотят защитить. Данный факт может послужить основанием для правоохранительных органов возбудить административное дело.