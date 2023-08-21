Совладелец сети пекарен займется сетью магазинов одежды в Петербурге

В октябре 2023 года совладелец сети пекарен «Коржов» планирует запустить сеть мультибрендовых магазинов одежды. Так, первые магазины появятся в аэропортах Пулково и Домодедово.

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В аэропорту Северной столицы появится новая сеть магазинов «Русские сезоны». Ее развитием займется совладелец «Коржов» Иван Корнеев. Так, новые магазины представить женскую и мужскую одежду, а также украшения и часы от российских производителей, сообщает АБН.

На данный момент подписаны договоры о сотрудничестве с 35 отечественными брендами.

Отметим, что в Пулково и Домодедово первые магазины появятся октябре текущего года. Площадь магазинов составит около 300 кв. метров.

Напомним, что в Санкт-Петербурге заметили первые признаки скорого открытия магазинов премиального бренда одежды Idol. В одном из ТРК появился соответствующий баннер.