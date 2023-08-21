В Ленобласти к 1 сентября свои двери откроют три новые школы

В Ленинградской области в трех районах к началу нового учебного года откроют три школы. Всего с начала года удалось построить восемь объектов образования. Всего в 2023 году в РФ будут работать 1 293 школы.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Председатель комитета общего и профессионального образования Ленобласти Вероника Реброва рассказала, что к 1 сентября планируется открыть пять детских садов и три школы, сообщает Онлайн47.

Она отметила, что до конца года планируется ввести в эксплуатацию три детских сада и одну школу. Кроме того, в рамках региональной программы реновации в Ленинградской области в 2023 году открыто четыре здания с обновленными пространствами и современным оборудованием.

Отмечается, что работы проходят в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования». Всего 1 сентября свои двери откроют 1 293 школы в 73 регионах РФ.