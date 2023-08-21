«Ничтожно низкие»: в Госдуме предложили поднять стипендии до уровня МРОТ

В Государственной думе разработали законопроект о повышении минимальных стипендий до уровня МРОТ. Одним из авторов инициативы стала сенатор Елена Афанасьева. В текущем году средний размер государственной стипендии составит меньше двух тысяч рублей.

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Инициаторы проекта отметили, что «нормативы для формирования стипендиального фонда за счет ассигнований федерального бюджета с 2024 года правительство Российской Федерации будет определять с учетом предусмотренных законопроектом требований», сообщает телеканал 360.

Они подчеркнули, что средний размер государственной стипендии в 2023 составит 1825 рублей для студентов вузов. Те, кто получают среднее профессиональное образование, будут получать стипендию в размере 664 рублей.

Авторы заявили, что «столь ничтожно низкие размеры» стипендий не помогают обучающимся в полной мере получать необходимые знания.