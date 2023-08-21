«Необходимы зеленые насаждения»: петербуржцы поддержали строительство автобусной площадки на Заречной, но с условием

В Петербурге между жителями начались споры из-за строительства отстойно-разворотной площадки для автобусов на Заречной улице. Одни записывают сомнительные видео, а другие ставят условия для проведения работ.

Фото: скриншот группы «ЖК «на Заречной»

В СПБ ГКУ «Организатор перевозок» рассказали, что для реализации проекта был выбран участок на пересечении улиц Зарченой и Михаила Дудина. Организация получила ее в бессрочное пользование от комитета имущественных отношений, сообщает Neva.Today.

Вокруг строительства вспыхнул скандал, затеянный небольшой группой активистов. В связи с этим местные жители в социальных сетях решили обсудить необходимость строительства площадки для автобусов.

Опрос о необходимости реализации такого проекта провели группе «ЖК на Заречной» в «Вконтакте». Против появления площадки для автобусов выступили меньше 10% жителей.

Больше 45% высказались за строительство площадки, столько же выбрали вариант «Не в восторге. Но! Предлагаю компромисс — построить кольцо и озеленить район».

Большинство жителей согласны со строительством площадки, однако вместе с ней должны появится и зеленые насаждения.

Эксперт в области градостроительства Анастасия Казаченко в своем телеграм-канале отметила, что участок под строительство был образован в 2014 году. По ее словам, его не внесли в список зеленых насаждений.

Кроме того, она заявила, что городу необходимо развитие общественного транспорта. По ее мнению, если не строить площадку для автобусов, затормозится развитие целого района

Напомним, что против появления площадки выступили люди, которые ранее опубликовали похожее на срежиссированное видео того, как женщина с маленьким ребенком чуть ли не бросается под колеса многотонного грузовика.