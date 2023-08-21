В Петербурге состоялась четвертая встреча молодых специалистов транспортной отрасли

В Петербурге на мероприятии «За рулем времени, организованном СПб ГУП «Пассажиравтотранс», встретились Молодежные советы подведомственных Комитету по транспорту организаций. Участники прокатились на ретроавтобусе и осмотрели коллекцию раритетного транспорта, сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Фото: пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга

Также участники Молодежных советов прокатились за рулем учебного автобуса. Многие совершили свой первый рейс под руководством опытных специалистов.

В завершении программы с молодежью пообщался генеральный директор ГУП «Пассажиравтотранс» Андрей Лызин. Он рассказал ей о работе предприятия, развитии общественного транспорта и др.

В ведомстве отметили, что Молодежные советы при транспортных предприятиях начали появляться с 2018 года. В настоящее время насчитывается больше 50 участников.

Деятельность Молодежных советов заключается в создании уникальной рабочей среды, которая позволит молодым специалиста развиваться в выбранном направлении.