Росгвардейцы вытащили полуголого петербуржца из-под детской горки на Загребском бульваре

Нетрезвый житель Петербурга почти без одежды устроил пробежку с порчей машин во дворе Фрунзенского района, после чего спрятался под горку. Доставали мужчину уже сотрудники Росгвардии.

Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Петербургу и ЛО

Инцидент произошел на Загребском бульваре, сообщает «Петроград». Около пяти утра 2 августа очевидцы заметили хулигана, который бегал по двору и портил припаркованные автомобили. Злоумышленник отрывал номерные знаки, ломал зеркала и разбивал фары.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии нашли полуголого дебошира без обуви под детской горкой. Известно, что на мужчине были только шорты.

Самостоятельно выбраться из-под горки хулиган отказался, поэтому его пришлось доставать с применением силы. Петербуржца задержали и доставили в отдел полиции.