Крупный банк закрыл половину отделений в Санкт-Петербурге

В Северной столице половина от общего количества отделений одного из крупных банков внезапно стали недоступны. Предполагается, что это связано с модернизацией сети.

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Так, речь идет о прекращении работы нескольких точек Московского кредитного банка (МКБ). Всего на территории города перестали работать пять офисов организации, сообщает «МК в Питере».

Допускается, что прекращение работы отделений связано с цифровизацией и трансформацией банка в следствии модернизации сети. Известно, что с начала июля у МКБ было 13 офисов. Сейчас в Петербурге осталось восемь активных точек, но на сайте организации указано только шесть.

По мнению экспертов, закрытие частично можно соотнести еще и с тем, что у пользователей выросла популярность онлайн-сервисов и банковских приложений.