В России задумались о распространении параллельного импорта на все виды товаров

Для упрощения ввоза зарубежных продуктов на территорию России, список допустимого для параллельного импорта необходимо расширить.

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С такой инициативой выступил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов. Предполагается, что в случае расширения списка продуктов для параллельного импорта новыми группами товаров процедура доставки их в РФ станет проще, сообщает телеканал «360».

Кузнецов заметил, что у Минпромторга нет установленных законом полномочий включать в список определенные зарубежные бренды. В случае легализованного параллельного импорта не должно возникать раздумий, какой именно товар запрещен для ввоза в страну, считает депутат.

Директор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов в свою очередь заметил, что в настоящее время из-за присутствия конкретных названий в реестре суды принимают решения, направленные против продавцов и импортеров, которые привезли товар в страну.

Однако глава Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич считает, что неправильно убирать из списка название брендов, которые допустимы для параллельного импорта, так как тогда продукцию можно будет доставлять в Россию без согласия правообладателей.